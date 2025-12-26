Schwache Performance in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 48’710.97 Punkten ab. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.175 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.629 Prozent leichter bei 48’424.71 Punkten in den Freitagshandel, nach 48’731.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’589.07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’782.00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.04 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 47’427.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’247.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43’325.80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 14.91 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’886.86 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 1.55 Prozent auf 60.93 USD), UnitedHealth (+ 1.30 Prozent auf 331.83 USD), 3M (+ 1.09 Prozent auf 162.08 USD), NVIDIA (+ 1.02 Prozent auf 190.53 USD) und Verizon (+ 0.40 Prozent auf 40.48 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-0.85 Prozent auf 310.68 USD), Walt Disney (-0.80 Prozent auf 113.56 USD), Boeing (-0.79 Prozent auf 216.44 USD), Travelers (-0.59 Prozent auf 292.12 USD) und American Express (-0.54 Prozent auf 381.05 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.79 Prozent gelockt.

