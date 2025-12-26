Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.12.2025 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 312,75 USD abwärts.

McDonald's
247.83 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 312,75 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'704 Punkten realisiert. Bei 311,68 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 312,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 43'077 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 11,57 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,13 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com