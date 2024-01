NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 849 Euro belassen. Das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns habe in fast allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem gewinnseitig hinterlasse das Zahlenwerk einen soliden Eindruck./mf/edh;