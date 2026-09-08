Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Vereinbarungen
|
08.09.2026 20:35:00
Avolta-Aktie im Blick: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert
Avolta hat langfristige Verträge an den Flughäfen Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und Bajío in Mexiko verlängert.
Zudem plant Avolta, im Zuge von Terminalerweiterungen in Guadalajara und Puerto Vallarta jeweils mindestens drei zusätzliche Duty-Free-Geschäfte zu eröffnen, wie Avolta am Dienstag mitteilte.
awp-robot/tp
Basel (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendieren sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.