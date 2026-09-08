Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.01 Prozent auf 8’307.25 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.486 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.458 Prozent tiefer bei 8’268.12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’306.15 Punkten am Vortag.

Bei 8’257.60 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’314.74 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’714.93 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’199.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’734.84 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.37 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 129’651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.072 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch