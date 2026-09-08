CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schliesst mit Gewinnen

Der CAC 40 schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 8’317.98 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.486 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.458 Prozent schwächer bei 8’268.12 Punkten, nach 8’306.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8’320.05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’257.60 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’714.93 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 8’199.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7’734.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 324’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.072 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch