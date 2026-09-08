Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’058 -1.6%  SPI 19’848 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 26’008 0.0%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’413 0.1%  Gold 4’361 -1.0%  Bitcoin 63’583 -0.7%  Dollar 0.8098 0.0%  Öl 98.9 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie im Minus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Aktien im Fokus: Syngenta und Amoéba schliessen Vertriebsdeal für Biofungizid
Darum bewegt sich der Franken zum US-Dollar und Euro kaum
Suche...
Öl & Co. unter der Lupe 08.09.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.384,39 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.405,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 0,11 Prozent stärker bei 66,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 66,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 1.843,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.828,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagabend nach. Um -2,58 Prozent auf 1.357,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.393,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,85 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 97,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,45 Prozent auf 92,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,48 US-Dollar.

Nach 0,82 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagabend um 0,27 Prozent auf 0,83 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,97 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -1,79 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,13 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,83 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar).

Nach 3,25 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um 1,27 Prozent auf 3,29 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,68 Prozent auf 13,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,94 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,01 Prozent auf 341,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 345,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 2,04 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,69 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -1,85 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 2,40 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:25 Uhr notiert der Milchpreis -0,31 Prozent niedriger bei 16,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 16,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,93 US-Dollar).

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 0,65 Prozent auf 15,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 15,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,62 Prozent auf 565,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 568,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 8,35 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 18:57 Uhr auf 76,93 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 71,00 Euro lag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ssuaphotos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.