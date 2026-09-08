|Negativrekord
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08.09.2026 20:25:00
Nach zweistelligem Kursrutsch: Novartis-Aktie verliert rund 24 Milliarden Franken an Börsenwert
Die Papiere des Pharmariesen Novartis steuerten am Dienstag gemessen am vernichteten Börsenwert auf einen historischen Tagesverlust zu.
Am Dienstag verlieren sie bis Handelsschluss 10,9 Prozent oder 13,66 Franken auf 111,80 Franken. Die Fallhöhe ist beträchtlich. Erst am 3. September waren die Aktien bis auf ein Rekordniveau von 132,68 Franken gestiegen. Hochgerechnet sind damit rund 24 Milliarden Franken an Marktkapitalisierung verpufft und der Börsenwert des Pharmakonzerns auf etwa 215 Milliarden von rund 239 Milliarden Franken geschrumpft.
Negativrekord bei weitem unterboten
Gemäss einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP würde der heutige Einbruch die bisherigen Negativrekorde deutlich übertreffen. Bei der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 gingen gut 17 Milliarden Franken an Börsenwert verloren, beim Corona-Crash im März 2020 waren es gut 16 Milliarden. Während der Finanzkrise im Oktober 2008 lag der grösste Tagesverlust dagegen "nur" bei rund 10 Milliarden Franken.
an/to
Zürich (awp)
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