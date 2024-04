NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Durchschnittserlöse der europäischen Fluggesellschaften dürften im ersten Quartal gestiegen sein und bis zum Sommer weiter Stärke zeigen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Urlaubsreisen-Nachfrage bleibe robust, das Angebot begrenzt und die Kraftstoffpreise stabil. Die Lufthansa sei jedoch im ersten Jahresviertel von Streiks erheblich belastet worden und leide zudem am stärksten unter der immer noch schwachen Nachfrage nach Geschäftsreisen./edh/mis;