Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’152 -1.1%  SPI 18’184 -0.9%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’788 -0.1%  Euro 0.9051 -0.2%  EStoxx50 5’763 -0.3%  Gold 5’086 0.0%  Bitcoin 55’150 -0.3%  Dollar 0.7817 0.1%  Öl 87.4 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.36
CHF
0.22
CHF
3.05 %
10:47:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 10:00:36

Lufthansa Underweight

Lufthansa
7.63 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.60 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
8.20 € 		Abst. Kursziel*:
-7.29%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
8.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.95%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:54 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen