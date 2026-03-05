Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.60 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.29%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:24
|Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen (AWP)
|
09:10
|Lufthansa liefert 2025 Rekordumsatz ab (Spiegel Online)
|
08:36
|Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen (AWP)
|
07:03
|Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern (AWP)
|
06:42
|Eurowings schickt eigenes Flugzeug zur Evakuierung nach Riad (AWP)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7.35
|2.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAFRAN Buy
|10:08
|
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|10:05
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Underweight
|10:00
|
Barclays Capital
Lufthansa Underweight