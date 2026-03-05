Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.36CHF
0.22CHF
3.14 %
10:56:43
SWX
06.03.2026 09:59:15
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Freitag. Die Frankfurter erwarteten das bereinigte operative Ergebnis 2026 klar über Vorjahresniveau. Der Konsens liege allerdings bereits bei plus 16 Prozent./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:35 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.33%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:24
|Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen (AWP)
|
09:10
|Lufthansa liefert 2025 Rekordumsatz ab (Spiegel Online)
|
08:36
|Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen (AWP)
|
07:03
|Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern (AWP)
|
06:42
|Eurowings schickt eigenes Flugzeug zur Evakuierung nach Riad (AWP)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Lufthansa AG
|7.35
|2.89%
