Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Freitag. Die Frankfurter erwarteten das bereinigte operative Ergebnis 2026 klar über Vorjahresniveau. Der Konsens liege allerdings bereits bei plus 16 Prozent./ag/nas;

