Devisen im Blick 06.03.2026 21:25:00

Euro schrammt knapp an Marke von 90 Rappen vorbei - Die Gründe

Euro schrammt knapp an Marke von 90 Rappen vorbei - Die Gründe

Im späten Handel legte der Schweizer Franken zu den wichsten Währungen zu.

Der Euro etwa kostete am Abend nur noch 90,16 Rappen. Im Tagestief wäre die Europäische Gemeinschaftswährung mit 90,09 Rappen fast unter die nächste Zehnermarke gefallen.

Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Zum US-Dollar wertete der Franken wieder auf 0,7771 auf. Im frühen Handel hatte der "Greenback" noch deutlich mehr als 78 Rappen gekostet. Im Fokus standen hier schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen die Zinssenkungshoffnungen.

Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1602 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1579.

awp-robot/ra

Zürich (awp)

