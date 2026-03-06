US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
06.03.2026 21:25:00
Euro schrammt knapp an Marke von 90 Rappen vorbei - Die Gründe
Im späten Handel legte der Schweizer Franken zu den wichsten Währungen zu.
Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Zum US-Dollar wertete der Franken wieder auf 0,7771 auf. Im frühen Handel hatte der "Greenback" noch deutlich mehr als 78 Rappen gekostet. Im Fokus standen hier schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen die Zinssenkungshoffnungen.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1602 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1579.
awp-robot/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.8850
|0.3060
|0.19
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9018
|
-0.55
|Türkische Lira
|
56.7242
|
0.62
|Baht
|
40.9319
|
0.62
|Bitcoin - US Dollar
|
68098.2026
|
-3.90
|Real
|
6.74
|
-0.01
|US-Dollar
|
0.7768
|
-0.56
|Zloty
|
4.7354
|
0.40
|Euro - US Dollar
|
1.1609
|
0.00
|Ripple - US Dollar
|
1.3581
|
-3.22
|Forint
|
435.5259
|
1.76
|Bitcoin - Euro
|
58661.8346
|
-3.91
|Ripple
|
0.9478
|
3.84
|Rubel
|
101.6843
|
0.94
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag steil nach unten. An der Wall Street dominierten ebenfalls die Bären. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.