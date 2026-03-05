Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.36CHF
0.22CHF
3.14 %
10:56:43
SWX
06.03.2026 08:54:56
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.34%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
