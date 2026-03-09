Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 07:40:18

Lufthansa Equal Weight

Lufthansa
7.29 CHF 5.88%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft für 2025 stünden aus Sicht der Investoren folgende Themen zur Debatte: Die Störungen des internationalen Flugverkehrs im Nahen Osten und deren geopolitischen Auswirkungen, die stark schwankenden Treibstoffpreise, die Nordatlantikrouten, das Service-Projekt Allegris zur Hebung der Reisefreude, Fortschritte bei der Restrukturierung, die Arbeitsbeziehungen, der Aspekt Wartung, Reparatur und Überholung, Aufwärtspotenzial in der Fracht, die Integration der ITA Airways, Fusionen und Übernahmen sowie das Vorankommen bei der Erneuerung der Flotte. Diese elf Themen nannte Analyst Andrew Lobbenberg am Montagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
7.35 € 		Abst. Kursziel*:
8.90%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.57%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

