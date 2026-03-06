Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’184 -0.9%  SPI 18’208 -0.8%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’848 0.1%  Euro 0.9049 -0.2%  EStoxx50 5’779 -0.1%  Gold 5’087 0.1%  Bitcoin 55’287 -0.1%  Dollar 0.7815 0.0%  Öl 87.1 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TeamViewer-Aktie steigt: Erweiterte Intune-Integration stärkt Microsoft-Partnerschaft
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie
Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs
Vincorion-Aktie vor Börsendebüt: Rüstungszulieferer strebt an die Börse - Rüstungsaktien erneut höher
Novartis-Aktie mit Verlusten: Bisherige Strategie und Wachstumskurs an Generalversammlung bestätigt
Suche...

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Tiefgreifender Umbau? 06.03.2026 11:18:00

Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs

Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs

Oracle steht offenbar vor einem weitreichenden strategischen Umbau: Angeblich prüft das Unternehmen den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen, um seine enormen KI-Investitionen zu finanzieren.

Oracle
123.61 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen
• Oracle denkt offenbar über massiven Stellenabbau nach
• Sparmassnahme angesichts milliardenschwerer KI-Wette
• Offizielle Informationen womöglich bei Bilanzvorlage in kommender Woche

Nach Block denkt nun offenbar mit Oracle der nächste US-Konzern wegen KI über gewaltige Stellenstreichungen nach - wenn auch aus einem etwas anderen Grund. So prüft der US-Technologiekonzern laut Medienbrichten offenbar eine kräftige Reduzierung seiner derzeit rund 162'000 Mitarbeiter, um die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur zu finanzieren.

Milliardenwette auf KI-Infrastruktur kostet womöglich tausende Jobs

Hintergrund der möglichen Stellenstreichungen ist laut einem Bericht von "Reuters" die aggressive Expansionsstrategie von Oracle im Bereich KI. Der Konzern, der traditionell vor allem für Datenbanksoftware bekannt ist, investiert derzeit massiv in neue Rechenzentren, Hochleistungsserver und Cloud-Kapazitäten, um sich im Wettbewerb mit grossen Technologieanbietern zu positionieren. KI-Workloads gelten dabei als besonders lukratives Segment, weil sie langfristige und sehr rechenintensive Infrastrukturverträge mit sich bringen. Die Investitionsausgaben dürften dadurch allerdings laut Unternehmensangaben aus dem Dezember im Geschäftsjahr 2026 um mehrere Milliarden US-Dollar höher ausfallen, als ursprünglich geschätzt. Laut der Nachrichtenagentur versuche Oracle deshalb, an anderer Stelle Kosten einzusparen, um finanzielle Spielräume für die Infrastrukturprojekte zu schaffen.

In diesem Zusammenhang prüfen Unternehmensverantwortliche nun offenbar auch einen umfangreichen Stellenabbau. "Reuters" spricht von "tausenden" betroffenen Beschäftigten. Die Zahlen wurden bislang von Oracle jedoch nicht bestätigt.

Von den Stellenstreichungen, die wohl bereits im März beginnen könnten, dürften mehrere Unternehmensbereiche sein betroffen, wie "Reuters" unter Berufung auf einen "Bloomberg"-Bericht schreibt. Unter anderem dürfte bei den Abteilungen deutlich an Personal gespart werden, bei denen das Unternehmen erwartet, dass sie aufgrund von KI ohnehin schrumpfen werden. Zudem habe der US-Konzern auch damit begonnen, bestehende Stellenausschreibungen für die Cloud-Abteilung zu prüfen. In der Folge dürften sich Neueinstellungen deutlich verlangsamen oder könnten sogar ganz gestoppt werden.

Anleger zuletzt bei Oracle-Aktie skeptisch angesichts hoher Investitionen

Konkrete Informationen zu einem möglichen Job-Kahlschlag könnte Oracle eventuell am kommenden Dienstag gemeinsam mit seiner Quartalsbilanz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegen. Analysten erwarten im Schnitt ein Umsatzplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dürften aber vor allem den freien Cashflow genau unter die Lupe nehmen. Denn Grosskunden aus der KI-Industrie, die enorme Rechenleistung für das Training und den Betrieb moderner KI-Modelle benötigen, sind ein wichtiger Treiber für das Geschäft von Oracle. Der Aufbau solcher Kapazitäten ist jedoch extrem kapitalintensiv.

An der US-Börse NYSE steht die Oracle-Aktie aufgrund der massiven Investitionen daher auch seit längerem unter Druck und hat etwa seit Jahresbeginn 20,58 Prozent an Wert verloren. Im vorbörslichen Freitagshandel an der NYSE zeigt sich das Papier jedoch freundlich und gewinnt zeitweise 1,14 Prozent auf 156,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

LANXESS wird Envalior-Anteile 2026 nicht an Advent los - Aktie bricht ein
Aktien von Alibaba und Xiaomi profitieren: KI-Offensive lässt Anleger Sorgen vergessen
Novartis-Aktie mit Verlusten: Bisherige Strategie und Wachstumskurs an Generalversammlung bestätigt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.03.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
03.02.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
05.01.26 Oracle Buy UBS AG
05.01.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’762.93 19.85 S8PBCU
Short 14’076.72 13.43 SB1BHU
Short 14’578.48 8.99 BYRSDU
SMI-Kurs: 13’184.33 06.03.2026 11:16:37
Long 12’698.91 20.00 SWHB5U
Long 12’389.88 13.78 S8IBHU
Long 11’864.63 8.93 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/10: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/10. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
NVIDIA-Aktie aufgestockt: Das waren die Depotwerte von Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
In Q4 2025 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management viel ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.