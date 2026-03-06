Dürr 18.61 CHF -0.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers erscheine vorsichtig, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen geringfügig angepasst, aber das Kursziel beibehalten./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET



