Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
18.48CHF
0.28CHF
1.54 %
12:21:24
SWX
06.03.2026 10:28:56
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Anlagenbauers erscheine vorsichtig, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen geringfügig angepasst, aber das Kursziel beibehalten./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.65 €
|
Abst. Kursziel*:
21.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
