Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
29.40CHF
-0.20CHF
-0.68 %
12:23:47
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.03.2026 10:25:55
Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal 2025 hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im Fokus stehe nun der Ausblick des Werbekonzerns./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.55 €
|
Abst. Kursziel*:
84.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.65%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach (AWP)
|
05.03.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Ströer mit leichtem Umsatzwachstum im Rahmen der Erwartungen (AWP)
|
26.02.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:16
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|29.40
|-0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|11:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Redcare Pharmacy Buy
|11:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold
|11:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold
|11:21
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|11:17
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold