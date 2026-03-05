RENK 50.21 CHF 3.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 wie auch der Ausblick auf 2026 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET



