RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
50.00CHF
1.40CHF
2.88 %
12:14:46
SWX
06.03.2026 10:24:31
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 wie auch der Ausblick auf 2026 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.79 €
|
Abst. Kursziel*:
29.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.66%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|10:24
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
