06.03.2026 10:31:33
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Ohne den Envalior-Ausstieg blieben die Schulden hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Advent-Entscheidung, die restlichen Anteile am Joint-Venture nicht zu kaufen. Zudem bleibe die Nachfrage nach den Produkten des Chemieunternehmens schwach./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.13 €
|
Abst. Kursziel*:
20.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.73%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|12.59
|-12.99%
