LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
58.75CHF
-1.55CHF
-2.57 %
12:24:04
SWX
06.03.2026 10:22:44
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
59.35 CHF 1.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Jahresbilanz den starken Anstieg des Substanzwerts (NTA) und die Fortschritte bei Immobilienverkäufen hervor./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.65 €
|
Abst. Kursziel*:
20.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|11:46
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|58.60
|-2.82%
