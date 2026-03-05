Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’163 -1.0%  SPI 18’190 -0.9%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’784 -0.1%  Euro 0.9047 -0.2%  EStoxx50 5’763 -0.3%  Gold 5’090 0.1%  Bitcoin 55’117 -0.4%  Dollar 0.7818 0.1%  Öl 88.0 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BVZ-Aktie profitiert stark: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären
Comet-Aktie tiefrot: Kräftiger Gewinneinbruch vermeldet - Optimistischer Ausblick
Roche unter Druck: Enttäuschende Studiendaten zu Abnehm-Wirkstoff belasten Aktie
Suche...

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

58.75
CHF
-1.55
CHF
-2.57 %
12:24:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 10:22:44

LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
59.35 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Jahresbilanz den starken Anstieg des Substanzwerts (NTA) und die Fortschritte bei Immobilienverkäufen hervor./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.65 € 		Abst. Kursziel*:
20.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:46 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen