Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
9.31CHF
-7.18CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
01.10.2025 08:59:15
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Management-Team habe ehrlich Bilanz über die schwache Performance gezogen und den Weg zur Besserung präsentiert, schrieb Alex Irving am Dienstagabend. Die Lufthansa fokussiere sich auf die richtigen Dinge: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.24 €
|
Abst. Kursziel*:
3.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
