HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

4.82
CHF
0.18
CHF
3.79 %
14:43:11
BRXC
13.02.2026 14:01:22

HelloFresh Halten

HelloFresh
4.82 CHF 3.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

