HelloFresh Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
HelloFresh
DZ BANK
-
Halten
5.02 €
-
Halten
5.24 €
-
Thomas Maul
-
