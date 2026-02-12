HelloFresh 4.82 CHF 3.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



