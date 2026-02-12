Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’564 0.1%  SPI 18’733 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’191 1.4%  Euro 0.9131 -0.3%  EStoxx50 6’077 0.7%  Gold 5’067 -0.4%  Bitcoin 51’889 0.5%  Dollar 0.7685 -0.4%  Öl 69.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027
Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Polkadot: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 11:12:36

Streik bei Lufthansa: Lage am Frankfurter Flughafen

Fraport
73.82 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

FRANKFURT (awp international) - Fast alle Lufthansa-Flüge auf der grossen Anzeigetafel sind gestrichen - der Streik der Crews hat deutliche Auswirkungen am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt . Vor den Umbuchungsschaltern bildet sich eine lange Menschenschlange.

"Ich bin hier gestrandet und mein Gepäck ist verloren gegangen", sagt ein Passagier, der auf dem Weg aus Houston in den USA nach Sevilla in Spanien ist. Dort müsse er dringend hin, um bei einer Hochzeit dabei sein zu können. "Das ist ein grosses Problem." Nun hofft er, dass ihm an einem der Schalter weitergeholfen werden kann. "Wenigstens nach Madrid muss ich kommen", sagt er.

"Ich weiss nicht, was ich jetzt machen soll"

Sehr ärgerlich äussert sich ein Mann, der nachts von Addis Adeba in Äthiopien nach Frankfurt geflogen ist und weiter nach Norwegen muss - doch dies werde nun frühstens am nächsten Tag möglich sein, habe er bei der Lufthansa erfahren. "Ich brauche eine Dusche, ich muss essen und schlafen und ich bin krank, ich brauche einen Arzt. Ich weiss nicht, was ich jetzt machen soll", sagt er.

Er müsse am nächsten Tag arbeiten. Ein Streik sei ein internes Problem der Lufthansa und er verstehe nicht, warum er dies ausbaden müsse, schliesslich habe er bezahlt. "Das ist schlechter Service."

Andere Passagiere haben Glück: Sie erfahren, dass sie wie geplant weiter kommen. Eine junge Frau auf dem Weg nach New York lächelt erleichtert und macht sich auf den Weg zum Einchecken. Ebenso zwei Frauen, die nach Venedig fliegen wollen - und dies trotz des Streiks können, wie sie erfahren. Zunächst waren ihre Befürchtungen gross, denn sie seien schon einmal von einem Streik bei der Lufthansa betroffen gewesen.

Seit Mitternacht sind rund 4.800 Piloten der Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo zum Streik aufgerufen. Zudem sind knapp 20.000 Beschäftigte der Kabinengewerkschaft Ufo zu einem Warnstreik aufgerufen.

Gewerkschaft betont hohe Bereitschaft zum Arbeitskampf

Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger sagt am Flughafen, teils setze die Lufthansa Personal aus dem Management ein, das fliegen könne. Der Streik laufe wie erwartet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit geht nach ersten Rückmeldungen von einer hohen Arbeitskampfbereitschaft ihrer Mitglieder aus - und schloss auch weitere Streiks nicht aus.

Hunderte Starts und Landungen der Lufthansa wurden in Frankfurt gestrichen, genaue Zahlen nannte die Lufthansa zunächst nicht. Einzelne Flüge gingen an Ziele in Europa und Übersee. Eine Durchsage am Flughafen machte auf "Unregelmässigkeiten im Betriebsablauf" der Lufthansa aufmerksam und schlug Passagieren vor, ihr Handy für weitere Informationen zu checken.

Nach einer Schätzung des Flughafenverbands ADV fallen wegen des ganztägigen Streiks deutschlandweit mehr als 460 Flüge mit 69.000 betroffenen Passagieren aus./isa/DP/zb

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?