SMI 13'578 0.4%  SPI 18'740 0.4%  Dow 49'367 -0.2%  DAX 24'917 0.3%  Euro 0.9124 -0.1%  EStoxx50 5'986 -0.4%  Gold 4'978 1.1%  Bitcoin 51'691 1.5%  Dollar 0.7691 0.0%  Öl 67.7 0.2% 
FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

283.95
CHF
0.49
CHF
0.17 %
14:51:21
BRXC
13.02.2026 14:01:36

FedEx Buy

FedEx
283.95 CHF 0.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach dem Kapitalmarkttag von 326 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Moore ist jetzt noch zuversichtlicher, was die Nachhaltigkeit der Aktienstory des Logistikers betrifft. Die für 2029 gesteckten Ziele im Express-Segment seien gut erreichbar, schrieb sie am Freitag. Optimismus werde auch hinsichtlich der Monetarisierung der Sparte Dataworks ausgestrahlt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 425.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 369.46 		Abst. Kursziel*:
15.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 369.50 		Abst. Kursziel aktuell:
15.02%
Analyst Name::
Stephanie Moore 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

