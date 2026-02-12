FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach dem Kapitalmarkttag von 326 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Moore ist jetzt noch zuversichtlicher, was die Nachhaltigkeit der Aktienstory des Logistikers betrifft. Die für 2029 gesteckten Ziele im Express-Segment seien gut erreichbar, schrieb sie am Freitag. Optimismus werde auch hinsichtlich der Monetarisierung der Sparte Dataworks ausgestrahlt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
