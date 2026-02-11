JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
232.17CHF
-7.68CHF
-3.20 %
14:47:04
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.02.2026 13:53:39
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase
232.12 CHF -3.22%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 302.64
|
Abst. Kursziel*:
29.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 302.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.26%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
11.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.02.26