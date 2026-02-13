Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nach dem Strei
|
13.02.2026 16:07:00
Lufthansa-Aktie in Grün: Betrieb läuft wieder
Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen.
Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der grössten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.
Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel 1,31 Prozent im Plus bei 9,12 Euro.
/ceb/DP/stk
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12.02.26
|Lufthansa-Aktie fester: Crew-Streik hat begonnen - Was Passagiere wissen müssen (AWP)
|
12.02.26
|Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen (Spiegel Online)
|
12.02.26
|Streik der Crews zwingt Lufthansa an den Boden (AWP)
|
12.02.26
|Streik bei Lufthansa: Lage am Frankfurter Flughafen (AWP)
|
12.02.26
|Streik bei Lufthansa angelaufen (AWP)
|
12.02.26