13.02.2026 16:07:00

Lufthansa-Aktie in Grün: Betrieb läuft wieder

Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen.

Lufthansa
8.36 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen
Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Morgen ein Sprecher der Lufthansa.

Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der grössten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.

Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel 1,31 Prozent im Plus bei 9,12 Euro.

FRANKFURT (awp international)

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

