Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Wall Street in Alarmbereitschaft: Hindenburg-Omen sorgt für Unsicherheit
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen
Suche...
Plus500 Depot
Crashsignal 15.02.2026 01:12:00

Wall Street in Alarmbereitschaft: Hindenburg-Omen sorgt für Unsicherheit

Wall Street in Alarmbereitschaft: Hindenburg-Omen sorgt für Unsicherheit

An der New Yorker Börse ist im Februar ein technisches Warnsignal aufgetaucht, das in der Vergangenheit grossen Marktkorrekturen vorausging. Das steckt hinter dem sogenannten Hindenburg-Omen.

• An der NYSE traten Anfang Februar 2026 innerhalb von sechs Handelstagen drei Hindenburg-Omen-Signale auf
• Über die vergangenen sechs Monate gab es laut einem Experten insgesamt acht Hindenburg-Signale
• Das Hindenburg-Omen wurde in den 1990er-Jahren vom US-Analysten Jim Miekka als technisches Warnsignal entwickelt

Was hinter dem Hindenburg-Omen steckt

Das Hindenburg-Omen ist ein technischer Indikator, der in den 1990er-Jahren von dem US-Analysten Jim Miekka entwickelt wurde. Der Name geht auf die Katastrophe des deutschen Luftschiffs Hindenburg im Jahr 1937 zurück und soll die potenziell zerstörerische Kraft des Signals verdeutlichen. Die Grundidee ist einfach: In einem gesunden Aufwärtstrend sollten deutlich mehr Aktien neue 52-Wochen-Hochs als neue 52-Wochen-Tiefs erreichen. Wenn jedoch beides gleichzeitig in ungewöhnlich hoher Zahl auftritt, deutet das auf eine Spaltung im Markt hin.

Konkret müssen für ein Hindenburg-Omen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein: Sowohl die Zahl der neuen Hochs als auch der neuen Tiefs an der New York Stock Exchange (NYSE) muss einen Schwellenwert von 2,8 Prozent aller gestiegenen und gefallenen Aktien überschreiten. Zusätzlich muss der Gesamtmarkt sich in einem Aufwärtstrend befinden. Das erklärte Tom McClellan, Herausgeber des McClellan Market Report, in einer Analyse vom 5. Februar 2026 unter Verweis auf die Kriterien, die Miekka dem Analysten Greg Morris für dessen 2006 erschienenes Buch "The Complete Guide To Market Breadth Indicators" mitteilte. McClellan zieht als zusätzliche Bedingung noch den sogenannte McClellan-Oszillator heran, ein Mass für die Marktbreite, der für ein Hindenburg-Omen negativ sein muss.

Drei Signale in sechs Handelstagen

Anfang Februar 2026 hat das Hindenburg-Omen erneut ausgelöst, und zwar gleich mehrfach in kurzer Folge. Wie McClellan in seiner Analyse vom 5. Februar 2026 schreibt, traten innerhalb von nur sechs Handelstagen drei Hindenburg-Signale auf. Ein viertes Signal am 4. Februar 2026 scheiterte nur knapp daran, dass der McClellan-Oszillator an diesem Tag minimal positiv war. Bemerkenswert ist der Kontrast: Noch am selben 4. Februar erreichte die tägliche Advance-Decline-Linie der NYSE ein neues Allzeithoch, was eigentlich auf reichlich vorhandene Liquidität im Markt hindeutet. Dass trotzdem einen Tag später erneut ein Hindenburg-Omen ausgelöst wurde, zeige laut McClellan, dass der Markt trotz dieser scheinbar üppigen Liquidität ernsthafte Probleme habe.

Wie aus einem Bericht von MarketWatch vom 6. Februar 2026 hervorgeht, summierten sich über einen Zeitraum von sechs Monaten mittlerweile acht Hindenburg-Signale an der NYSE. Darin eingerechnet ist ein früherer Cluster von fünf Signalen zwischen dem 29. Oktober und dem 13. November 2025, den der Markt zunächst ohne grössere Verwerfungen überstand. Bereits damals ordnete McClellan in einem Interview mit TheStreet die Häufung ein: Wer die vergangenen vier Jahrzehnte zurückblicke und jeden offensichtlichen grossen Markthöhepunkt betrachte, finde das Hindenburg-Omen bei allen davon. Je mehr dieser Signale aufträten, desto wichtiger werde die Warnung.

Warnung, aber keine Garantie

Die Trefferquote des Hindenburg-Omens ist Gegenstand anhaltender Diskussionen. Je nach Berechnungsmethode und Zeitraum wird sie auf etwa 20 bis 25 Prozent geschätzt, was bedeutet, dass die Mehrzahl der Signale Fehlalarme sind. McClellan selbst formuliert es in seiner Analyse vom 5. Februar 2026 so: Ein Hindenburg-Omen oder eine Häufung davon sei eine Warnung, aber keine Garantie für Schwierigkeiten. Es sage lediglich: "Aufmerksamkeit erhöhen."

Entscheidend scheint dabei weniger das einzelne Signal als die Häufung über einen kurzen Zeitraum zu sein. Historisch betrachtet gingen den meisten grösseren Marktrückgängen tatsächlich Cluster von Hindenburg-Signalen voraus: Vor dem Bärenmarkt des Jahres 2022 trat eine solche Häufung auf. Ende 2024, kurz nach der US-Präsidentschaftswahl, erschien ein weiterer Cluster, dem der heftige Kurseinbruch durch die Zollsorgen rund um US-Präsident Trump folgte. Gleichzeitig gibt es Gegenbeispiele: Im Jahr 2013 traten gleich zehn Signale auf, ohne dass der Aufwärtstrend endete. McClellan führt dies darauf zurück, dass die US-Notenbank damals mit ihrem dritten Anleihekaufprogramm (QE3) viele Probleme überdecken konnte. Auch aktuell betreibe die Fed mit QE5 ein weiteres solches Programm, wenngleich in geringerem Umfang als in früheren Phasen. Es sei daher möglich, dass die Fed auch diesmal die Probleme überdecke.

Was das aktuelle Cluster für Anleger konkret bedeutet, bleibt offen. Die Signale deuten darauf hin, dass unter der Oberfläche der grossen Indizes eine zunehmende Divergenz herrscht: Während einige Aktien weiter auf Rekordjagd gehen, geraten gleichzeitig immer mehr Titel unter Druck. Ob daraus eine breitere Korrektur entsteht oder der Markt die Warnsignale erneut ignoriert, hängt von Faktoren ab, die der Indikator allein nicht erfassen kann. McClellan brachte es in seinem TheStreet-Interview vom November 2025 auf den Punkt: Es sei nicht unbedingt die Zeit, alles zu verkaufen und sich in einen Bunker zurückzuziehen, aber es sei die Zeit, klug damit umzugehen und nach weiteren bestätigenden Signalen Ausschau zu halten.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?
Resilient gegen Marktcrashs: So überstehen Anleger Turbulenzen mit möglichst geringem Schaden
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com,Shutterstock / PeopleImages.com - Yuri A,KanawatTH / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

13.02.26 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
13.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’625.55 13.02.2026 17:30:00
Long 12’035.66 13.53 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Nachmittag ausgebremst
Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt
Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag im Aufwind
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag höher
RENK Aktie News: RENK macht am Freitagmittag Boden gut

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:04 ROUNDUP 2: FC Bayern hält BVB auf Distanz - Frankfurt siegt unter Riera
17:44 3:0 in Bremen: FC Bayern pariert Dortmund-Attacke
17:34 ROUNDUP 3/'Wir gehören zusammen': Rubios Angebot an Europa
17:34 ROUNDUP: Erneut Schließfächer in Bank geplündert - 'Arg ist es schon'
17:34 ROUNDUP/BVB bleibt Bayern-Jäger: Standards als 'Dosenöffner'
17:34 ROUNDUP 2/Analysen: Moskau hat Nawalny mit Nervengift getötet
17:34 ROUNDUP/Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern
17:33 Zugverkehr durch defekte Weiche rund um Hamburg gestört
17:28 WDH: Wadephul nennt Analyse-Ergebnisse zu Nawalny schockierend
17:27 Rutte: Debatte über stärkere nukleare Abschreckung ist O.K.