Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier der Deutschen Börse von 270 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Philipp Häßler am Freitag. Die Prognose habe der Börsenbetreiber bestätigt. Die Bewertung sei attraktiv. Die Aktie habe seit ihrem Allzeithoch 2025 etwa 30 Prozent verloren. Die Investorenängste, dass die Börse größere Umsatzanteile aufgrund von KI verlieren werde, seien u?bertrieben./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
219.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
219.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
