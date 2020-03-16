Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch es müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa ist IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.42 €
|
Abst. Kursziel*:
1.11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.24%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Lufthansa-Aktie im Minus: Urabstimmung zu Streik bei Lufthansa beginnt - Konzern strafft Airline-Struktur (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Lufthansa-Konzern plant Europa-Netz künftig zentral (AWP)
|
12.09.25
|Pilotengewerkschaft VC beginnt mit Urabstimmung bei Lufthansa (Dow Jones)
|
12.09.25
|Lufthansa zieht Funktionen der Konzern-Airlines zusammen (AWP)
|
12.09.25