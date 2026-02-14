Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen

• SpaceX übernimmt xAI am 2. Februar 2026 in der grössten Unternehmensfusion aller Zeiten• Deal bewertet das fusionierte Unternehmen laut Bloomberg auf rund 1,25 Billionen US-Dollar• Wedbush-Analyst Dan Ives sieht wachsende Chance für Integration von Tesla in SpaceX/xAI

SpaceX übernimmt xAI in Rekord-Fusion

Am 2. Februar 2026 bestätigt Elon Musk in einem Blogbeitrag auf der SpaceX-Website offiziell die Übernahme von xAI durch SpaceX. Musk beschreibt die Fusion darin als Grundstein für die nach eigener Darstellung ambitionierteste, vertikal integrierte Innovationsplattform, die KI, Raketentechnologie, satellitenbasiertes Internet und die Social-Media-Plattform X unter einem Dach vereinen soll. Laut einem Bericht von Bloomberg vom selben Tag bewertet der Deal das fusionierte Unternehmen auf rund 1,25 Billionen US-Dollar, wobei SpaceX mit etwa einer Billion und xAI mit rund 250 Milliarden US-Dollar eingepreist werden. Es handelt sich damit um die grösste Unternehmensfusion aller Zeiten.

Im Mittelpunkt der strategischen Vision steht Musks Konzept weltraumbasierter KI-Rechenzentren. Wie aus dem Blogbeitrag auf der Unternehmensseite von SpaceX hervorgeht, stossen terrestrische Datacenter nach Einschätzung von Musk zunehmend an ihre Grenzen hinsichtlich Energiebedarf und Kühlung. Die kombinierte Infrastruktur aus SpaceX-Raketen und xAI-Modellen soll es ermöglichen, innerhalb von zwei bis drei Jahren den Weltraum zur kostengünstigsten Umgebung für KI-Rechenleistung zu machen, angetrieben durch nahezu unbegrenzten Zugang zu Solarenergie im Orbit. Auch ein möglicher Börsengang des fusionierten Unternehmens im Jahr 2026 ist Gegenstand anhaltender Spekulationen.

Ives: Tesla könnte als nächstes eingegliedert werden

Nur einen Tag nach der offiziellen Bestätigung der SpaceX-xAI-Fusion äussert sich Dan Ives, Managing Director und Senior Equity Research Analyst bei Wedbush Securities, in einem Beitrag auf X mit einer bemerkenswerten Einschätzung. Er sieht eine wachsende Chance, dass Tesla innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate in irgendeiner Form in die SpaceX/xAI-Struktur integriert werden könnte. Ives beschreibt seine Vision eines wachsenden KI-Ökosystems, das Weltraum und Erde gleichermassen abdecke, und geht davon aus, dass Musk seine Kräfte bündeln werde.

SpaceX and xAI combine…Tesla next? In our view there is a growing chance that Tesla will eventually be merged in some form into SpaceX/xAI over time. The view is this growing AI ecosystem will focus on Space and Earth together.....and Musk will look to combine forces ?????????? - Dan Ives (@DivesTech) February 3, 2026

Diese Einschätzung kommt nicht ohne Grundlage. Tesla hat im Rahmen seines Q4-Ergebnisberichts vom 28. Januar 2026 eine Investition von rund 2 Milliarden US-Dollar in xAI bekanntgegeben, als Teil der 20-Milliarden-US-Dollar-Finanzierungsrunde (Serie E) des KI-Startups. Die Investition wurde am 16. Januar 2026 vertraglich vereinbart. Wie aus Teslas Shareholder-Update-Letter hervorgeht, wurde im Zuge dessen auch ein sogenanntes Framework Agreement unterzeichnet, das den Rahmen für künftige KI-Kooperationen zwischen beiden Unternehmen absteckt und Teslas Fähigkeit stärken soll, KI-Produkte und -Dienste in der physischen Welt einzusetzen.

Synergien und offene Fragen

Ives skizziert ein Szenario, in dem Teslas Kompetenzen in den Bereichen Energie, Automobil und KI, insbesondere das Full-Self-Driving-System und die Optimus-Roboter, die Luft- und Raumfahrtaktivitäten von SpaceX sowie die KI-Entwicklung von xAI sinnvoll ergänzen könnten. Die Idee dahinter: ein übergreifendes KI-Ökosystem, das sowohl den Weltraum als auch die Erde abdeckt und Musks verschiedene Unternehmen zusammenführt. Ives schätzt allein die KI- und Autonomie-Chance für Tesla auf einen Wert von mindestens einer Billion US-Dollar.

Allerdings wirft eine mögliche Tesla-Integration auch erhebliche Fragen auf. Tesla ist im Gegensatz zu SpaceX und xAI ein börsennotiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Billionen US-Dollar und eigenständigen Aktionärsinteressen. Bereits die 2-Milliarden-Dollar-Investition in xAI hat für Diskussionen gesorgt, unter anderem wegen laufender Aktionärsklagen, die Musk vorwerfen, KI-Ressourcen und Talente von Tesla zu seinem privaten Unternehmen xAI umgeleitet zu haben. Zudem hatte das Tesla-Board im November 2025 eine ähnliche Investitionsvorlage zunächst nicht genehmigt. Musk selbst hatte eine Fusionsidee noch im Juli 2025 auf X abgelehnt. Die jüngsten Entwicklungen, also die vollzogene SpaceX-xAI-Fusion und Teslas milliardenschwere xAI-Beteiligung, haben die Spekulationen jedoch auf ein neues Niveau gehoben.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch