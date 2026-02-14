KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende weiter zu. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Freitag schwächer.