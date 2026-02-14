Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’625.5500 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Lonza1384101Roche1203204UBS24476758Kühne + Nagel International2523886Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882ABB1222171Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen
Krypto jenseits von Bullen- und Bärenmärkten: Experte erklärt die Dynamik
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Aktie im Blick: Start einer neuen Model Y-Variante in den USA
Suche...
eToro entdecken

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’914.88
Pkt
62.19
Pkt
0.25 %
13.02.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Wochenperformance 14.02.2026 01:32:00

KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

13.02.26 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
13.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’625.55 13.02.2026 17:30:00
Long 12’035.66 13.53 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Nachmittag ausgebremst
Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt
Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag im Aufwind
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag höher
RENK Aktie News: RENK macht am Freitagmittag Boden gut
Nach Inflationsdaten: US-Börsen schliesslich uneins -- SMI geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 07/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’914.88 0.25%

finanzen.net News

Datum Titel
22:32 Trump zu Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj muss sich bewegen
22:32 ROUNDUP: Bankschließfächer in Niedersachsen aufgebrochen
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert
22:43 BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen
22:21 Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert
22:12 Selenskyj lehnt Rückzug aus dem Donbass ab
21:44 Auch mit Atomwaffen: Macron will Europa zu geopolitischer Macht machen
20:53 Devisen: US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig
20:29 ROUNDUP: USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost
20:24 'Blockiertes Land': Klingbeil dringt auf Reform-Kompromisse