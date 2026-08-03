Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
8.37CHF
0.17CHF
2.05 %
03.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.08.2026 08:03:05
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.62%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
07:03
|Teures Kerosin: Lufthansa hält 2026 doch Gewinnrückgang für möglich (AWP)
|
03.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Lufthansa-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.07.26
|Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Edelweiss erhält neuen CEO (AWP)
|
31.07.26
|Streit zwischen Lufthansa und Vereinigung Cockpit geht in neue Runde (AWP)
|
31.07.26