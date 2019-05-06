NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck;