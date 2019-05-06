Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
08.10.2025 14:13:36

LANXESS Underweight

LANXESS
20.14 CHF 0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.30 € 		Abst. Kursziel*:
-1.41%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
20.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.06%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

