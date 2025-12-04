Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’940 0.4%  SPI 17’793 0.3%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 24’029 0.6%  Euro 0.9355 0.0%  EStoxx50 5’741 0.4%  Gold 4’222 0.3%  Bitcoin 73’310 -1.0%  Dollar 0.8033 0.0%  Öl 63.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Top News
Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Flughafen Zürich-Aktie in Grün: Weniger Flüge nach 23 Uhr - Fluglärm-Index steigt trotzdem
Lindt-Aktie tiefer: Einigung mit Migros beendet Lieferengpass
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Suche...
eToro entdecken

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

112.91
CHF
-0.87
CHF
-0.77 %
12:53:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 11:12:26

Aurubis Neutral

Aurubis
112.91 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
121.20 € 		Abst. Kursziel*:
-5.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
120.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.80%
Analyst Name::
Daniel Major 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aurubis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:12 Aurubis Neutral UBS AG
10:46 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Aurubis Halten DZ BANK
23.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
13.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 113.55 -0.20% Aurubis