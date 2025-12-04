Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
112.91CHF
-0.87CHF
-0.77 %
12:53:35
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.12.2025 11:12:26
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
121.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
120.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.80%
|
Analyst Name::
Daniel Major
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|11:12
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|11:12
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|113.55
|-0.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|
UBS AG
Aurubis Neutral
|11:10
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|11:10
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|11:10
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
Santander Sector Perform
|11:09
|
RBC Capital Markets
BBVA Outperform