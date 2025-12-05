Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
04.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Intesa Sanpaolo-Aktie: Experten empfehlen Intesa Sanpaolo im November mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.11.25
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.28
|0.57%
