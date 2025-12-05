Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31.18 €
|
Abst. Kursziel*:
21.87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.97%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Am Freitagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11:10
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|29.33
|2.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|
UBS AG
Aurubis Neutral
|11:10
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|11:10
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|11:10
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
Santander Sector Perform
|11:09
|
RBC Capital Markets
BBVA Outperform