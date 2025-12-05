SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
15.88CHF
-1.33CHF
-7.72 %
14:24:16
BRXC
05.12.2025 12:08:45
SCHOTT Pharma Kaufen
SCHOTT Pharma
15.87 CHF -7.80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Schott Pharma von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharmazulieferers sei enttäuschend schwach, schrieb Sven Kürten am Freitag. Die neue Mittelfristprognose liege allerdings im Rahmen seiner Erwartungen und erscheine realistisch. Kürten hält die Aktien weiter für attraktiv. "Die Produkte von Schott Pharma sind für die Kunden absolut missionskritisch."/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:18 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
17.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
17.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
