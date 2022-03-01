ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22.68 €
|
Abst. Kursziel*:
10.20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
22.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.08%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|11:10
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
