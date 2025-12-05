Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Längere Konzernbindung
|
05.12.2025 10:43:00
Deutsche Börse-Aktie fester: Mandat von IT-Vorstand Christoph Böhm bis 2029 verlängert
Die Deutsche Börse bindet ihren für Informationstechnologie zuständigen Vorstand Christoph Böhm bis Oktober 2029.
Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt auf XETRA zeitweise 1,18 Prozent auf 223,10 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Deutsche Börse AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
