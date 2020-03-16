Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
05.12.2025 12:08:22
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
198.60 €
Abst. Kursziel*:
15.81%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
199.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.50%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:08
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
