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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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08.06.2026
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09.06.2026 07:48:32

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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