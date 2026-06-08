KRONES 103.81 CHF -1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.