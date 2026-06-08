KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
165.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113.20 €
|
Abst. Kursziel*:
45.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.50%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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