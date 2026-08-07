MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht

Die KRONES-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das KRONES-Papier an diesem Tag 102.50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.756 KRONES-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 1’135.61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 116.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.56 Prozent vermehrt.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch