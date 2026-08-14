MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die KRONES-Anteile bei 87.45 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114.351 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 114.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’127.50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.28 Prozent.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch