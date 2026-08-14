KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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14.08.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von KRONES zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 115,20 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 115,20 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'516 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie legte bis auf 115,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'172 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 20,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 105,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,16 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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