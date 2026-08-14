KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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14.08.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag höher
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 115,80 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 115,80 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'588 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 115,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6'334 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 19,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Mit Abgaben von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,12 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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