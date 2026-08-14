KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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14.08.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES steigt am Freitagvormittag
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 115,40 EUR.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 115,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'530 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie legte bis auf 115,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203 KRONES-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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