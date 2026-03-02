Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
75.42CHF
-2.70CHF
-3.46 %
09:00:01
SWX
02.03.2026 12:21:21
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain
74.73 CHF -4.62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisrisiken sprächen kurzfristig gegen eine Neubewertung, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Letztlich sieht er aber immenses Wertpotenzial./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
82.64 €
|
Abst. Kursziel*:
33.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
