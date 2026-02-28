Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 12:20:33

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten am Montag im Resümee des Geschäftsberichts eine positive Dynamik. Er wartet aber gespannt auf den formalen Ausblick auf 2026./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

