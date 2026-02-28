Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
16.67CHF
-1.05CHF
-5.90 %
13:37:46
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.03.2026 12:20:33
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
16.74 CHF -7.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten am Montag im Resümee des Geschäftsberichts eine positive Dynamik. Er wartet aber gespannt auf den formalen Ausblick auf 2026./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.41 €
|
Abst. Kursziel*:
73.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.49%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Delivery Hero-Aktie fällt: Lieferdienst erreicht EBITDA-Ziel und wächst weiter (finanzen.ch)
|
27.02.26