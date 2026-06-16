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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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16.06.2026 08:56:22

KION GROUP Buy

KION GROUP
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungewisse Konjunktur, steigende Zinsen, Inflationsdruck und Risiken für die Unternehmensprognosen hätten die Aktie des Lagerhausspezialisten unter Druck gesetzt, das Ausmaß des Kursrückgangs erscheine aber übertrieben, schrieb Gael de-Bray in einer Analyse am Dienstag. Der aktuelle Aktienkurs scheine das pessimistischste Szenario bereits zu reflektieren. Der Experte sprach von einem ausgesprochen asymmetrischen Chance/Risiko-Verhältnis./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
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KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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40.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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08:56 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08.06.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
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01.05.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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