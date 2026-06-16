KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungewisse Konjunktur, steigende Zinsen, Inflationsdruck und Risiken für die Unternehmensprognosen hätten die Aktie des Lagerhausspezialisten unter Druck gesetzt, das Ausmaß des Kursrückgangs erscheine aber übertrieben, schrieb Gael de-Bray in einer Analyse am Dienstag. Der aktuelle Aktienkurs scheine das pessimistischste Szenario bereits zu reflektieren. Der Experte sprach von einem ausgesprochen asymmetrischen Chance/Risiko-Verhältnis./rob/ajx/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.35 €
|
Abst. Kursziel*:
56.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.03%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
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