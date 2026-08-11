MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr angefallen

Die KION GROUP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57.45 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in KION GROUP-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174.064 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (39.81 EUR), wäre die Investition nun 6’929.50 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.70 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 5.34 Mrd. Euro. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24.19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch